Na sejem Maison & Objet šest slovenskih podjetij

Pariz, 3. septembra - Na sejmu sodobnega oblikovanja in interierjev Maison & Objet, ki bo v Parizu med 6. in 10. septembrom, se bo v organizaciji Spirita Slovenija predstavilo šest slovenskih podjetij. Predstavniki podjetij se bodo tam srečali tudi z oblikovalskimi studii, dizajnerskimi trgovinami, notranjimi oblikovalci in arhitekti.