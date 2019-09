Na Bledu izpostavili pomen dobrega upravljanja v turizmu

Bled, 3. septembra - Turizem je hitro rastoča panoga, v kateri ne manjka izzivov. Ti so bili tema panela na Bledu, na katerem je bilo v ospredju vprašanje prekomernega turizma. Po mnenju govorcev je treba izziv nasloviti z ustreznim upravljanjem, to pa mora biti prilagojeno destinaciji. Za dober sistem upravljanja sta potrebna znanje in sodelovanje, je bilo slišati.