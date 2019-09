Dnevnik o volitvah v Nemčiji (3. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Vojko Flegar v komentarju Nemara zadnjič piše o tem, da tradicionalnima strankama CDU in SPD baza odmira. Njun polom in popolno zmagoslavje AfD sta pravzaprav v končnici kampanje s solističnima vložkoma preprečila le Michael Kretschmer (CDU) na Saškem in Dietmar Woidke (SPD) na Brandenburškem. Politične karte so se vendarle temeljito premešale.