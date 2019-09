Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o pričetku Blejskega strateškega foruma, kjer bo v ospredju trajnostni razvoj. Prav tako so pisale o srečanju slovenskega predsednika Boruta Pahorja in estonske predsednice Kersti Kaljulaid ter o obisku slovenskega premiera Marjana Šarca septembra v Rusiji.