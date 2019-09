Nova senzacija v New Yorku, Benciceva izločila lansko zmagovalko

New York, 2. septembra - Švicarska teniška igralka Belinda Bencic je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pripravila prvovrstno presenečenje in izločila Japonko Naomi Osaka, lansko zmagovalko in prvo nosilko turnirja z nagradnim skladom 57,238 milijona dolarjev. Trinajstopostavljena Švicarka je po uri in 28 minutah slavila s 7:5 in 6:4.