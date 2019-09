Celjani in Velenjčani naskakujejo rokometni vrh

Ljubljana, 5. septembra - V minulih šestih rokometnih letih so naslov državnih prvakov osvojili Celjani, v sezoni 2019/20 pa nova zvezdica na dresu 23-kratnih prvakov ni samoumevna. Nekateri domači tekmeci so jim tik za petami, še najbližji temu, da prekinejo celjsko dinastijo, so tekmeci iz Velenja.