Velenjčani v frontalni napad na Celjane

Velenje, 2. septembra - Superpokalna lovorika v Slovenj Gradcu se ni razpletla po okusu rokometašev Gorenja. Zmaga je romala v Celje, a letošnji pokalni prvaki navkljub previdnim napovedim ne skrivajo, da se v novi sezoni nadejajo četrtega naslova državnih prvakov. Zadnjega so osvojili v sezoni 2012/13, pred tem so bili najboljši tudi v sezonah 2008/09 in 2012/13.