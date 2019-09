Na Bledu tudi pozivi k okrepitvi multilateralizma

Bled, 2. septembra - Multilateralno reševanje problemov v svetu je treba okrepiti, so se zavzeli visoki gostje na prvem panelu letošnjega BSF, med njimi slovenski zunanji minister Miro Cerar. Nobena država ne more samostojno in po svoje npr. reševati problema podnebnih sprememb, je opozorila predsednica 73. Generalne skupščine ZN Maria Fernanda Espinosa.