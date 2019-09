V Lonatu za evropske naslove v trapu

Verona, 5. septembra - V italijanskem Lonatu so se zbrali najboljši strelci in strelke na leteče tarče na stari celini. Slovenija bo imela svoje predstavnike v olimpijskem trapu, v članski konkurenci bodo njene barve zastopali Jasmina in Boštjan Maček, Denis Vatovec in Matjaž Lepen, v mladinski pa Sašo Hrovat, Žiga Juretič in Rene Maček.