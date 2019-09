ZN naložil BiH, naj izplača odškodnino žrtvi posilstva med vojno

Sarajevo, 2. septembra - Odbor Združenih narodov proti mučenju je v zgodovinski odločitvi pozval Bosno in Hercegovino, naj izplača odškodnino ženski, ki je bila posiljena med vojno, ter ji omogoči brezplačno zdravstveno in psihološko pomoč, so v petek objavili na spletni strani nevladne organizacije Trial International.