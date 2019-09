Boštjan Maček bo v Lonatu branil prvo mesto iz Leobersdorfa

Ljubljana, 3. septembra - Italijansko mestece Lonato ob Gardskem jezeru bo v naslednjih dneh gostilo najboljše evropske strelce in strelke v trapu, dvojnem trapu in skeetu. Na Apeninski polotok bo pod vodstvom selektorja Nikolaja Mejaša odpotovalo šest strelcev in ena strelka, prav vsi bodo nastopili v olimpijskem trapu.