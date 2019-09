Skupščina Term Čatež dala soglasje k prodaji Marine Portorož

Čatež ob Savi, 2. septembra - Delničarji družbe Terme Čatež so na skupščini v petek dali soglasje k prodaji družbe Marina Portorož družbi MMNT. Nadzornikom so podelili nov mandat in se seznanili s tem, da 5,5 milijona evrov bilančne izgube ostane nepokrite. Več malih delničarjev je napovedalo izpodbojno tožbo.