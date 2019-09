Predelovalna industrija v območju evra še naprej nazaduje

London, 2. septembra - Predelovalna industrija v območju evra je avgusta zlezla s 6,5-letnega dna, kažejo danes objavljeni rezultati raziskave analitske hiše IHS Markit. Ne glede na to pa za območje evra ključni sektor ostaja v območju krčenja. To je zagotovo tudi posledica globalnega poslovnega nezaupanja, povezanega s trgovinsko vojno in brexitom, navajajo analitiki.