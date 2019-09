Novomeškemu poštarju ukradli 4000 evrov denarja za pokojnine

Novo mesto, 2. septembra - Neznanci so v petek v Novem mestu izkoristili kratkotrajno odsotnost poštarja in mu iz kovčka na motorju ukradli skoraj 4000 evrov denarja za pokojnine. Policisti so opravili ogled kraja in zbrali prva obvestila. Storilce še iščejo, so sporočili z novomeške policijske uprave.