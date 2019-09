Katastrofalni Dorian na Bahamih uničil vsaj 13.000 domov

Nassau/Ženeva/Washington, 2. septembra - Orkan Dorian, ki je v nedeljo dosegel Bahame, je tam povzročil obsežno škodo in močno poškodoval ali uničil vsaj 13.000 domov, je danes sporočil Rdeči križ. Na sedežu organizacije v Ženevi so zato ocenili, da bodo v tej otoški državi nujno potrebovali začasna bivališča, kratkoročno gospodarsko pomoč, pitno vodo in zdravstveno oskrbo.