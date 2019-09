Dolgo izgubljena Rossettijeva slika na ogled v Britanskem muzeju

London, 3. septembra - Slika z naslovom The Death of Breuze Sans Pitie prerafaelitskega slikarja Danteja Gabriela Rossettija se iz zasebne zbirke seli v Britanski muzej. Mračno in šokantno delo po pisanju spletnega portala The Guardian močno odstopa od slikarjevih sicer bolj znanih čutnih podob lepote in hrepenenja.