Na gorenjski avtocesti od Kranja proti Avstriji nastal daljši zastoj

Obvoz je za osebna vozila mogoč po regionalni cesti med priključkoma Brnik in Podtabor, vendar tudi na tej cesti že nastaja zastoj. Obvoz je možen tudi po cesti Brnik-Šenčur-Britof-Kokrica-Polica-Podtabor.

Zastoji nastajajo tudi na cestah Šenčur-Kranj, Valeta-Strunjan-Jagodje ter Nova Gorica-Šempeter.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Sečovlje in Dragonja avtomobili na vstop čakajo od ene do dveh ur. Na Jelšanah avtomobili na vstop čakajo eno uro, na izstop pa pol ure.

Ker se danes začela šola, je mogoče pričakovati večje zgostitve na vseh vpadnicah proti večjim mestom. Voznike pa pozivajo, naj bodo še posebej previdni v okolici šol in vrtcev.