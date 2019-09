V Beogradu zmagoslavje mladih slovenskih družboslovcev

Ljubljana/Beograd, 2. septembra - Za slovenske dijake se je uspešno končalo tekmovanje mladih raziskovalcev družboslovnih smeri v Beogradu. Z individualnega tekmovanja s področij psihologije, sociologije, geografije, zgodovine in ekonomije so se vrnili s številnimi priznanji, in sicer s tremi zlatimi medaljami, z dvema bronastima in eno nagrado za inovativno zasnovo naloge.