V Ajdovščini po številnih zapletih le odpirajo novo glasbeno šolo

Ajdovščina, 2. septembra - Za zaposlene in učence Glasbene šole Vinko Vodopivec iz Ajdovščine bo današnje popoldne posebno, saj bodo po 70 letih vstopili v nove in svetle prostore šolske stavbe. V preureditev iz nekdanje osnovnošolske stavbe so vložili 3,2 milijona evrov, kar je kar milijon več od sprva predvidenega, saj je šel prejšnji izvajalec gradbenih del v stečaj.