Policisti v Tepanju prijeli voznika zaradi nezakonitega prevažanja migrantov

Celje, 2. septembra - Policisti so v soboto zjutraj v Tepanju odvzeli prostost 35-letnemu srbskemu državljanu, ki je v osebnem vozilu hrvaških registrskih oznak prevažal skupino migrantov iz Bangladeša. Voznik je namreč zaradi poškodbe vozila moral zapeljati z avtoceste, kjer jih je odložil. Migranti so zaprosili za mednarodno zaščito, so sporočili s policije.