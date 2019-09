Japonska s prvim padcem investicij v predelovalni industriji v dveh letih

Tokio, 2. septembra - Japonska je v četrtletju med aprilom in koncem junija zabeležila prvi padec investicij v predelovalni industriji v dveh letih. Investicije so se na letni ravni skrčile za 6,9 odstotka na 3600 milijard jenov (30,85 milijard evrov). Naložbe v vseh nefinančnih sektorjih pa so nazadovale za 1,9 odstotka na 10.900 milijard jenov (93,40 milijarde evrov).