Janković prvošolčke pozval, naj ubogajo učitelje in starše

Ljubljana, 2. septembra - Na prvi šolski dan je prvošolce v številnih ljubljanskih šolah pozdravil župan Zoran Janković. Prvošolcem v Osnovni šoli (OŠ) Vodmat je dejal, da morajo ubogati učiteljice in učitelje, ko pridejo domov, pa starše, "posebej očeta in mamo", se je pošalil. Zaželel jim je, naj prihodnjih devet let uživajo, saj da bodo minila prehitro.