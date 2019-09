Sound Explicit z zvočnimi in avdio eksperimentalnimi performansi v Galeriji Jakopič

Ljubelj, 2. septembra - V Galeriji Jakopič bo danes in v torek potekal Sound Explicit 2019, ciklus zvočnih in avdio eksperimentalnih performansov, ki predstavljajo širok žanrski razpon - od zvočnih raziskav in improvizirane glasbe do eksperimentalnih zvočnih projektov. Letošnja, 17. edicija prinaša pet koncertov mednarodno uveljavljeni izvajalcev.