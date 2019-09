Šmarska občinska uprava v novih prostorih

Šmarje pri Jelšah, 2. septembra - Šmarska občinska uprava se je prejšnji mesec preselila v nove prostore, ki se nahajajo v prenovljeni stavbi Šmarskega hrama. Kot so za STA povedali na občini, so se za selitev odločili, ker je po oceni nekaterih študij stavba zaradi 17 centimetrskega nagiba postala potresno nevarna. Za nakup novih prostorov pa so odšteli 1,5 milijona evrov.