Miku Bryanu za "strel" 10.000 dolarjev kazni

New York, 2. septembra - Ameriški igralec dvojic Mike Bryan, ki tekmuje v paru z bratom dvojčkom Bobom, si je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu prislužil 10.000 dolarjev kazni. Razlog za kazen je nespametna gesta, ki si jo je privoščil v New Yorku, ko je obrnil lopar naokoli in ga proti linijskemu sodniku uperil kot puško, ko je uspešno izzval njegovo sodniško odločitev.