Nafta cenejša

Singapur, 2. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju znova znižale. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa večjih novic na naftnem trgu ni, so pa vlagatelji pozorni na dogajanje, povezano s trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko. Konec minulega tedna so namreč v veljavo stopile nove carine, ki sta jih sicer strani napovedali že pred časom.