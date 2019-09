AMZS: Za varnost otrok na cesti je treba skrbeti vse leto

Maribor, 2. septembra - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) v sodelovanju z avto-moto društvi in policijo v okviru kampanje Še 365 dni! ponovno opozarja voznike in druge udeležence v prometu, da se otroci in mladi vračajo na šolske poti. Obenem poudarjajo, da je treba za varnost otrok skrbeti vse leto, ne le ob začetku pouka.