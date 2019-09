Branilec naslova v New Yorku Đoković predal dvoboj osmine finala

New York, 2. septembra - Novak Đoković, številka 1 svetovnega tenisa in branilec naslova na zadnjem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu ZDA, je letos nastope v Flushing Meadwsu končal v osmini finala. Srbski zvezdnik je namreč zaradi poškodbe leve rame predal dvoboj proti Stanu Wawrinki v tretjem nizu pri izidu 6:4, 7:5 in 2:1 za Švicarja, zmagovalca US Opna 2016.