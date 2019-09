New York, 1. septembra - Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams se je uvrstila v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA. V 4. krogu je šestkratna zmagovalka US Opna premagala Hrvatico Petro Martić s 6:3 in 6:4. Za preboj v polfinale bo igrala proti Kitajki Wang Qiang, ki je danes izločila drugopostavljeno Avstralko Ashleigh Barty.