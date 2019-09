Ljubljana, 1. septembra - V zadnji tekmi 2. slovenske nogometne lige so Kalcer Radomelje s 6:1 premagale Koroško Dravograd in se vrnile na vrh lestvice. V soboto je Koper z 2:0 premagal Beltince. V sosedskem obračunu so Bilje doma izgubile proti Gorici z 2:3, Nafta je s kar 7:1 odpravila Roltek Dob.