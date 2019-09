Večer o neuspehu judoistov na Japonskem (2. 9.)

Maribor, 1. septembra - Bojan Bauman v komentarju Tatami, povej piše o neuspešnem svetovnem prvenstvu na Japonskem za slovenske judoiste, saj se je na olimpijski generalki prekinila tradicija slovenskih kolajn na teh tekmovanjih. Avtor ugotavlja, da so nas judoisti razvadili, kot da so ti uspehi samoumevni. A to v globalnem športu, kot je judo, ni tako lahko.