Finance o tehnološkem razvoju in varstvu zasebnosti (2. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Nicolas Vanek v komentarju Množični podatki in razvoj umetne inteligence piše o zadnjih aferah, ko so tehnološki velikani, npr. Facebook in Amazon, prisluškovali uporabnikom. Medtem ko je njihov argument, da razvijajo rešitve umetne inteligence, se avtor sprašuje, zakaj v tem primeru preprosto ne prosijo za te podatke.