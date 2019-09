New York, 1. septembra - Kitajska teniška igralka Wang Qiang je 4. krogu odprtega prvenstva ZDA izločila zmagovalko Roland Garrosa in drugo nosilko, Avstralko Ashleigh Barty s 6:2 in 6:4. V naslednjem krogu se bo 18. nosilka pomerila z zmagovalko obračuna med Hrvatico Petro Martić in Američanko Sereno Williams.