Pogačar junak 9. etape, Roglič tretji

Andorra la Vella, 1. septembra - Nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar je zmagovalec zelo zahtevne devete etapi dirke po Španiji, ki je potekala v Andori. Za debitanta v svetovni seriji in na tritedenskih dirkah je to največji uspeh v karieri. V zaključku etape je strl odpor novega vodilnega Kolumbijca Naira Quintane in rojaka Primoža Rogliča.