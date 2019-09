Mia Medved in Rok Šmit državna prvaka na 500-metrski razdalji

Bled, 1. septembra - Na Bledu se je zaključilo letošnje državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, na katerem so se v dveh tekmoavlnih dneh tekmovalci in tekmovalke merili na 200, 500, 1000 in 5000 metrov. V nedeljo sta v članski konkurenci na 500 metrov zmagala Mia Medved in Rok Šmit.