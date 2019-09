Conte napovedal predstavitev vlade do srede

Rim, 1. septembra - Mandatar za sestavo nove italijanske vlade Giuseppe Conte je danes v Rimu napovedal, da bo novo vlado najverjetneje lahko predstavil do srede. Pogajanja med Demokratsko stranko (PD) in Gibanjem 5 zvezd je označil za dobra in plodna. "Pripravljamo program, ki bo Italiji zagotovil perspektivo za prihodnost," je dejal novinarjem.