Poljski predsednik kritičen zaradi obnavljanja imperializma

Varšava, 1. septembra - Poljski predsednik Andrzej Duda je danes v Varšavi na slovesnosti ob 80. obletnici začetka druge svetovne vojne kritiziral "imperialistične težnje v Evropi" in s tem kritiziral predvsem Rusijo. "Voditelje Evrope in sveta, članic Nata in Evropske unije" pa je pozval proti "popuščanju agresorjem".