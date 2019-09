Peking, 1. septembra - Ameriški košarkarji so svetovno prvenstvo na Kitajskem začeli s pričakovano zmago proti Češki z 88:67. Evropski derbi 1. kroga je pripadel Franciji, ki je z 78:74 ugnala Nemčijo. Prepričljive zmage so se veselili tudi Grki, ki so s 85:60 ugnali Črno Goro.