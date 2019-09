Namiznoteniški igralci v Nantesu branijo bron

Ljubljana, 2. septembra - V torek se bo v francoskem Nantesu začelo ekipno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Obe slovenski reprezentanci sta se v kvalifikacijah nanj uvrstili, pri tem so bili bolj prepričljivi fanti, ki bodo tudi branili bron s prejšnjega prvenstva v Luksemburgu in bodo tudi nosilci predtekmovalne skupine E, v kateri bosta še Hrvaška in Nizozemska.