Na Veliki planini rekorden obisk

Kamnik, 1. septembra - Velika planina je avgusta beležila rekorden obisk. Planino je z nihalko in peš obiskalo več kot 70.000 ljudi, kar je največ v posameznem mesecu doslej. Prav tako so mesečni rekord postavili z okoli 25.000 potniki z nihalko. Na praznični 15. avgust je bilo tudi največ potnikov z nihalko v posameznem dnevu doslej, in sicer 2200.