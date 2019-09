Brglez podprl poziv komisiji, naj preuči suspendiranje dela britanskega parlamenta

Bruselj/Ljubljana, 1. septembra - Evropski poslanec Milan Brglez (SD/S&D) se je pridružil pozivu skupine Evropskih poslancev, naj Evropska komisija preuči pobudo britanskega premierja Borisa Johnsona za suspendiranje dela britanskega parlamenta in ugotovi, ali je v skladu z evropsko zakonodajo. Brglez je to pobudo označil za žalosten dan za demokracijo in vladavino prava.