Aljaž Bedene po hudem boju izgubil v tretjem krogu OP ZDA

New York, 1. septembra - Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je nastope na zadnjem velikem turnirju sezone, odprtem prvenstvu ZDA, sklenil v tretjem krogu. Po štirih nizih in treh urah ter 36 minutah igre je moral priznati premoč šestemu igralcu sveta, Nemcu Alexandru Zverevu, ki je slavil s 6:7, 7:6, 6:3 in 7:6.