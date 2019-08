Vrhničani do prvega futsal superpokala

Vrhnika, 31. avgusta - Ekipa Silika iz Vrhnike je novi prvak futsal superpokala. Redni del tekme z Dobovcem Pivovarno Kozel se je končal z rezultatom 2:2, po kazenskih strelih pa so varovanci trenerja Mileta Simeunoviča slavili s 5:3. Vrhničani so tako osvojili prvi klubski naslov, odkar igrajo v 1. SFL. Pred tem so bili že prvaki 2. SFL.