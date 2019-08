Arndt najmočnejši ubežnik, Edet novi vodilni

Barcelona, 31. avgusta - Osma etapa kolesarske dirke po Španiji med Vallsom in Igualado je znova premešala vrstni red. Beg 21 kolesarjev je prišel do cilja, največ veselja pa je prinesel zmagovalcu etape Nikiasu Arndtu iz ekipe Sunweb in Francozu Nicolasu Edetu iz Cofidisa, ki je prevzel skupno vodstvo.