V Ribnici že 44. Ribniški semenj

Ribnica, 1. septembra - Mojstri starih obrti in rokodelskih veščin se bodo danes zbrali na 44. ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva. Organizatorji pričakujejo več kot 30.000 obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine, ki bodo lahko obiskali več kot 400 stojnic. Zbrane bo nagovoril predsednik vlade Marjan Šarec, so sporočili iz kabineta predsednika.