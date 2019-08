Erjavec na delovnem obisku v ameriški zvezni državi Kolorado

Ljubljana, 31. avgusta - Minister za obrambo Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc sta z delegacijo obiskala Nacionalno gardo Kolorada. Kolorado je država, s katero ministrstvo za obrambo v meddržavnem partnerskem programu sodeluje 26 let, so sporočili z ministrstva.