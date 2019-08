Italijanski tožilci po sprejemu novega zakona proti zlorabam opozarjajo na preobremenjenost

Rim, 31. avgusta - Italijanski tožilci so v petek opozorili, da so zaradi novega zakona, po katerem morajo po hitrem postopku obravnavati primere zlorab v družini in spolnih zlorab, preobremenjeni zaradi številnih prijav in kratkega roka. Zakon obvezuje tožilce, da domnevne žrtve zaslišijo in določijo nadaljnje postopke v treh dneh od prejema poročila od policije.