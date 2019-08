Na Trgu republike v bran medveda in volka

Ljubljana, 31. avgusta - Slovenske nevladne organizacije s področja zaščite živali in okolja ter številni posamezniki, ki jim ni vseeno za naravo in okolje, so se danes zbrali na Trgu republike in odgovorne pozvali, naj ustavijo odstrel ogroženih vrst medvedov in volkov. Ker zagovarja stališča zgolj nekaterih kmetov, so pozvali ministrico Aleksandro Pivec k odstopu.