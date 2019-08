Ljubljana, 31. avgusta - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali večino tekem 6. kroga. V sosedskem obračunu so Bilje doma izgubile proti Gorici z 2:3, Nafta je kar s 7:1 v gosteh odpravila Roltek Dob, Koper pa je doma z 2:0 premagal Beltince in vsaj začasno skočil na vrh lestvice.