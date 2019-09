Fabjan: Pričakovali smo kolajno, a očitno smo vložili premalo dela

Tokio, 1. septembra - Peti mesti Tine Trstenjak v kategoriji do 63 kg in Klare Apotekar do 78 kg sta slovenski izkupiček na letošnjem svetovnem prvenstvu v judu v Tokiu. Trener Marjan Fabjan ne skriva, da je kolajno pričakoval, a dodaja, da bo treba za to v prihodnje vložiti še več truda.